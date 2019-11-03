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Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik dün Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalanan bir örgüt üyesinin DEAŞ adına yılda yaklaşık bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen sözde silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve terör örgütü DEAŞ'ın "zekat emiri" olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Diğer 2 örgüt üyesinin ise DEAŞ adına yabancı terörist savaşçı yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu ayrıca bu iki örgüt üyesinin kamplarda yetiştirilen yabancı terörist savaşçıların, çatışma bölgelerine sevkini sağlayan organizasyondan sorumlu oldukları belirlendi.

Diğer dört örgüt üyesinin de DEAŞ içerisinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu

Gözaltına alınanların kaldıkları yerlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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