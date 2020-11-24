Osmaniye Valisi: Kadirli'de 53 sağlık personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli Devlet Hastanesi'nde aralarında doktor, hemşire, ebe, idari personel, teknisyen ve hizmetlilerin de bulunduğu 53 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Vali Yılmaz'ın Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan yaşam alanlarında gerçekleştirdiği denetimlere, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vali Yılmaz, denetimleri sırasında, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymanın çok önemli olduğunu, kurallara uyulduğu sürece bu virüsün yenilebileceğini dile getirdi.

'HİZMETTE AKSAMA YOK'

Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki pozitif vakalarla ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Vali Yılmaz, "Yaklaşık 1 haftadır orada çalışan, bunların içerisinde doktor, hemşire, ebe, idari personel, teknisyen ve hizmetli kadrosunda çalışan olmak üzere bir haftadır toplam pozitif tanısı konulan kişi sayısı 53'tür. Şu anda hepsi evlerinde ayakta tedavi görüyor. Buna rağmen hizmette herhangi aksama yok, hizmet devam ediyor" dedi.

'PANDEMİ GERÇEKTEN TEHLİKELİ, MAALESEF İNSANLARIMIZI ÖLDÜRÜYOR'

Koronavirüs denetimlerindeki amacın farkındalık oluşturmak ve bu işin ciddiyetinin farkına varılması olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Koronavirüsü ancak hep birlikte yenebiliriz. Bunun yolu da hep birlikte kurallara uyarak olabilir. Ben özellikle Osmaniyeli hemşerilerimden kurallara uymalarını ısrarla istiyorum. Çünkü bu pandemi gerçekten tehlikeli, maalesef insanlarımızı öldürüyor. Dolayısıyla bunu durdurabilmek için kurallara uymalıyız, kurallara uymaktan başka çaremiz yok." diye konuştu.

'ÖNEMLİ ORANDA KURALLARA UYULDUĞUNUN FARKINDAYIM'

Vali Yılmaz, kentte son bir haftadır artışın devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu artışı durdurmamız gerekmektedir, bunun için de kurallarımız bellidir, maskemizi takacağız, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Bunu ancak bu kurallara uyarak yeneceğimizi ve başarıya ulaşacağımıza inanıyordum. Çok önemli oranda kurallara uyulduğunun farkındayım, bunu da görüyorum. Bu hassasiyeti gösteren bütün Osmaniyeli vatandaşlarımıza hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kurallara uymamak, dikkat etmemek hem kendimiz hem sevdiklerimiz açısından tehlike oluşturacağının mutlaka bilincinde olmalıyız ve hepimiz mutlaka ama mutlaka bu kurallara uymalıyız."