Osmaniye'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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