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Osmaniye'de armut ağacı kışın meyve verdi

Kadirli ilçesinde, armut ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.
Osmaniye'de armut ağacı kışın meyve verdi

Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde oturan İbrahim Hançer'in, bahçesinde yetiştirdiği armut ağacı ocak ayında meyve verdi.

İbrahim Hançer, yıllardır meyve ağacı yetiştirdiğini ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

"Yaz meyvesinin tadına kış ayında da baktım. Çok lezzetli. Allah'ın takdiri. Kış ayında bu durum çok alışılagelmiş değil, hayret verici." diyen Hançer, armut ağacının meyve verdiğini merak eden komşularının görmek için evine geldiğini ifade etti.

Evine gelenlere ocak ayında ağaçtan kopardığı armuttan ikram ettiğini dile getiren Hançer, meyvenin tadına bakanların lezzetiyle ikinci bir şaşkınlık yaşadığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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