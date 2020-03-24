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Osmaniye’de feci kaza

Osmaniye’de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.
Osmaniye’de feci kaza

Edinilen bilgiye göre kaza Güney Çevre yolu Dereobası köyü yakınlarında meydana geldi.

Yasin G. İdaresinde ki otomobil ile Mustafa Ok (28) idaresinde ki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ok ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Orhan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Yasin G'nin de sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor. Polis kaza ile ilgili, soruşturma başlattı.

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