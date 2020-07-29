  • BIST 1.141
  • Altın 437,554
  • Dolar 6,9404
  • Euro 8,1566
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Yaz tatilini ilçede geçiren öğretmenler, öğrencilerinin okulda daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için sıraları tamir etti ve bahçeyi düzenledi.
Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, okulun boyasını ve tamiratını yaparak yeni eğitim yılına hazırlıyor.

Yaz tatilini ilçede geçiren öğretmenler, öğrencilerinin okulda daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için kolları sıvadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden boya ve malzeme desteği alan öğretmen ve idareciler ellerine fırçaları alarak okulun duvarlarını boyadı, sıralarını tamir etti ve bahçeyi düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, AA muhabirine, öğretmenlerin gönüllü olarak bir araya gelip fedakarca çalışma yürüttüğünü belirtti.

İdareci ve öğretmenlerin yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Tapsız, "İlçemizin başarılı okullarından Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, okulumuzun yeni eğitim öğretim yılına daha güzel ve daha nezih bir ortamda hazırlanması amacıyla çaba harcadılar. Onların şevkine ve heyecanına ortak olduk. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Sınıf öğretmenlerinden Gökhan Yüce ise öğrencilerinin daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim alması için yapılan çalışmada yer almaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Okul Müdürü Fazıl Döğüşçü de okulun boyanması ve tamiratının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malatya'da uyuşturucuya büyük darbe!29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:51
  • Bakan Akar: NATO Türkiye'nin güvenliğinin merkezindedir 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:32
  • Dışişleri Bakanlığı: BM kural ve ilkelerine aykırıdır29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:24
  • Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:16
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:15
  • Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:00
  • Türk kara sularına itilen 126 sığınmacı kurtarıldı29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:59
  • Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:58
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:57
  • Afet ve acil durumlara ilişkin hizmet standartları ve akreditasyon esasları Resmi Gazete'de yayımlandı29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti