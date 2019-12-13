  • BIST 111.854
  • Altın 273,688
  • Dolar 5,7798
  • Euro 6,4610
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Osmaniye'de incir ve dut ağaçları kışın meyve verdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, incir ve dut ağaçlarının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.
Osmaniye'de incir ve dut ağaçları kışın meyve verdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, incir ve dut ağaçlarının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Anberinarkı köyünde Hürriyet Durşmuşcan'a (60) ait bahçedeki incir ve dut ağaçları, kasımda çiçek açıp aralık ayında meyve verdi.

Durmuşcan, yaptığı açıklamada, kışın meyve veren dut ve incir ağacını görünce şaşırdığını belirterek, "60 yaşındayım, ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Yaz meyvesinin tadına kış ayında da baktım. Çok lezzetli. Allah'ın takdiri. Kış ayında bu durum çok alışılagelmiş değil, hayret verici." diye konuştu.

Durmuşcan'ın komşusu Mehmet Ayyıldız da meyvelerin tadının güzel olduğunu dile getirerek, "Kış mevsiminde ilk defa incir ve dut ağacının meyve verdiğini gördüm. Tadı da güzel. Arada gelip yiyoruz. Allah'ın bir mucizesi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak'ta düğün takısına 35 bin lira sınırı12 Aralık 2019 Perşembe 19:07
  • Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak12 Aralık 2019 Perşembe 10:14
  • Belediye Meclisinde artistlik12 Aralık 2019 Perşembe 00:05
  • Batı’nın Düşmanlığı ve Tavrımız12 Aralık 2019 Perşembe 00:04
  • Sınıfta ölümde şırınga çikolata şüphesi: Şırınga çikolata nedir?11 Aralık 2019 Çarşamba 10:41
  • Meteoroloji'den Antalya için 'kırmızı' uyarı: İlk kez verildi11 Aralık 2019 Çarşamba 09:52
  • Hemşire, çocuğu olmayan akrabası için bebek çaldı11 Aralık 2019 Çarşamba 05:09
  • Ekonomik Hayvan Değiliz11 Aralık 2019 Çarşamba 00:05
  • Türk düşmanı Pierre Loti'nin ismini de silelim11 Aralık 2019 Çarşamba 00:04
  • Polisten evlilik vaadiyle dolandırıcılık uyarısı10 Aralık 2019 Salı 14:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti