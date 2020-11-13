  • BIST 1.281
  • Altın 461,419
  • Dolar 7,6209
  • Euro 8,9935
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Osmaniye'de köylüler defne yaprağı kesimine başladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köylüler, geçim kaynakları haline gelen defne yapraklarını toplamaya başladı.
Osmaniye'de köylüler defne yaprağı kesimine başladı

Kayalık ve dik yamaçlarda yetişen defne ağacından kesilen yapraklar destelendikten kayalıklardan indiriliyor. Traktörlerle toplama merkezlerine götürülen yapraklar, daha sonra işlenecekleri yere ulaştırılıyor.

Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan defne yaprağı, başta Amerika, Çin, Rusya, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Defne yaprağı toplama çalışmalarını yerinde inceleyen Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, defne yaprağının ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanıldığını söyledi.

Defne yaprağı toplamanın bölgede 2 bin kişi için 6 ay süreyle geçim kaynağı olduğunu ifade eden Arık, "Bu yılki hasattan 2 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Yoğunoluk Köyü Muhtarı Mustafa Özçatal da "Defne yaprağının ülke ve köy ekonomisine önemli katkısı oluyor. Sadece bizim köyde yaklaşık 135 hanede yaşayanlar evine ekmek götürüyor." diye konuştu.

Defne kesimi yapan Arif Mirik, defne yaprağı sarp kayalık ve yamaçlardaki ağaçlardan toplandığı için bu işin çok zor olduğunu belirterek, "Biz hasat ettiğimiz yaprakları at sırtında dağdan indiriyoruz. İşçiliği zor ama geliri bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Beyazıt Yağız da yaprak toplama döneminde günlük 100 lira ile 500 lira arasında gelir elde edebildiklerini, bu nedenle defneye "define" adını verdiklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa'da yaralı köpek vicdanları sızlattı12 Kasım 2020 Perşembe 19:49
  • Hakkari'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak12 Kasım 2020 Perşembe 15:28
  • Galata Kulesi'nin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı12 Kasım 2020 Perşembe 15:27
  • Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı12 Kasım 2020 Perşembe 15:26
  • Yelda hemşire cepheden sonra İzmir'deki depremde de görev aldı12 Kasım 2020 Perşembe 15:26
  • 70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti12 Kasım 2020 Perşembe 14:22
  • Sevgilisinin boğarak öldürdüğü Cennet, toprağa verildi12 Kasım 2020 Perşembe 14:21
  • Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti12 Kasım 2020 Perşembe 12:31
  • Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü12 Kasım 2020 Perşembe 12:28
  • 'Hallaçlık' geleneğini ilkel yöntemlerle yaşatmaya çalışıyorlar12 Kasım 2020 Perşembe 10:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti