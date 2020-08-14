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Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Osmaniye'de orman yangını

Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Mehmetli Baraj kapakları yanında bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Osmaniye ve Kadirli ilçesi ile Adana merkez ve Kozan ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, ekipler, 2 helikopterle Mehmetli Barajı'ndan su alarak, yangına müdahale ediyor. 

Jandarma ekipleri ise Mehmetli-Gaffarlı köyü arasındaki yolu trafiğe kapatarak, yangın bölgesine yakın 2 evi boşalttı. Sadece itfaiye araçlarının geçişine izin verilen yangın bölgesine gelen Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

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