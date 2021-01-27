Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-22 Operasyonu" kapsamında Amanos Dağlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.
Sığınakta çok sayıda patlayıcı, mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.
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