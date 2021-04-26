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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda PKK'lıteröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın (22) Osmaniye'deki baba evini acı haber ulaştı.
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın Osmaniye merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü. Eve gelen askeri heyet, Zeynep (49) ve İbrahim Çalım (46) çiftine acı haberi verdi. Oğullarının şehadet haberini alan acılı anne-baba rahatbızlanınca hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Yakınları ve komşuları teziye için şehidin baba evine akın ederken, ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesinin ne zaman defnedileceği ise henüz açıklanmadı.

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