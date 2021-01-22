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Osmanlı Hanedan Reisi Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı

Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Osmanlı Hanedan Reisi Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve akrabaları katıldı. 

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Bünyamin Topçuoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazında, caminin dışında da birçok vatandaş saf tuttu.

Gıyabi cenaze namazı programında Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için dualar edildi.

Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazının ardından da mevlit okunacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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