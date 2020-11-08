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Osmanlı Saray Kadayıfı tatlı tatlı dünyaya açılıyor

Osmanlı Saray Kadayıfı Yönetim Kurulu Başkanı Turan, geçen yıl Katar, İran ve BAE gibi ülkelerden yatırımcılarla görüştüklerini belirterek, "Bunun haricinde Almanya, Belçika ve Azerbaycan gibi ülkelerden de franchising teklifleri almaktayız." dedi.
Osmanlı Saray Kadayıfı tatlı tatlı dünyaya açılıyor

Osmanlı Saray Kadayıfı Yönetim Kurulu Başkanı Eser Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yatırımları gerçekleştirmek adına bu süreyi Ar-Ge çalışmaları yaparak değerlendirdiklerini söyledi.

Turan, "Hedefimiz, 2021 yılının ilk çeyreğinde İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde 3 yeni mağaza, sonrasında 2021 sonuna kadar 5 yeni mağaza ile toplamda 8 yeni mağaza açarak ülke ekonomisine fayda sağlamak ve istihdam oluşturmak." dedi.

Turan, bu hedefler doğrultusunda üretim bantlarını genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Geçen yıl Katar, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden yatırımcılarla görüşmeleri olduğunu belirten Turan, "Bunun haricinde şimdiye kadar Almanya, Belçika, Portekiz ve Azerbaycan gibi ülkelerden de franchising teklifleri almaktayız." dedi. 

"Online satış ağımız ve çağrı merkezimizi güçlendirdik"
Yaptıkları diğer çalışmalara da değinen Turan, "Türkiye ve dünya adına böyle pandeminin olmamasını temenni ederdik. Bu tarz kriz dönemlerinde işletmelere yatırım yapmak eskilerin tabiriyle 'krizlerde dükkanını boyayan kazanır' mantalitesiyle online satış ağımızı ve çağrı merkezimizi güçlendirecek bazı çalışmalar yaptık. Sosyal medyayı da aktif kullanarak böyle bir olasılığa hazır olduğumuza inanmaktayız." ifadelerini kullandı. 

"Türkiye genelinde yüzlerce franchising başvurusu aldık" 
İstanbul'da Eyüpsultan/Alibeyköy, Fatih/Şehremini, Bahçelievler ve Kısıklı'da olmak üzere 4 şubeleri bulunduğunu bildiren Turan, "Türkiye genelinde yüzlerce franchising başvurusu aldık ve bunun altyapısını oluşturmaktayız. 2021 yılı itibarıyla bu konuyla alakalı talepleri karşılamaya başlayacağız." dedi.

Şu anda menülerinde fıstıklı Osmanlı saray kadayıfı, fındıklı Osmanlı saray kadayıfı, sultaniye, burma ve künefe olmak üzere 5 çeşit ürün bulunduğunu anlatan Turan, "Geleneklerimize bağlı kalarak sürekli genişliyor ve yeniliyoruz. Avrupa'da bazı zincir markalarla iletişim halindeyiz. Avrupa'nın çeşitli noktalarında Osmanlı ve Anadolu lezzetlerinin tadım ve tanıtımını yapmayı planlamaktayız." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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