Osmanlı'dan miras tarihi lezzetlere online talep arttı

Edirne'de Osmanlı'dan miras tarihi lezzetleri üreten şekerlemeciler, bu bayram satışlarının büyük bölümünü online gerçekleştiriyor.

Edirne'de Osmanlı'dan miras tarihi lezzetleri üreten şekerlemeciler, bu bayram satışlarının büyük bölümünü online gerçekleştiriyor.

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala siparişleri tamamlayıp kargoyla yollamak üzere çalışmalarını sürdüren şekerlemeciler, deva-i misk helvasından Hürrem lokumuna, badem ezmesinden Kavala kurabiyesine kadar tarihi lezzetleri geleneksel yöntemlerle üretiyor.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasından dolayı online siparişlerin yüzde 300 arttığını söyledi.

Tarihi lezzetlerin aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu belirten Meriç, "Ecdadımızdan miras lezzetler hem ruh sağlığımıza hem de vücut sağlığımıza iyi geliyor. Bu yıl en çok kırk baharattan yaptığımız deva-i misk helvamız ilgi görüyor. Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Bu helva en güzel sütle birlikte tüketiliyor. Faydalı bir şifa kaynağı." dedi.

Müşterilerine en iyi hizmeti vermek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktaran Meriç, "Online satışlarımız oldukça arttı. Ürünleri hijyenik bir şekilde hazırlayıp yine aynı şekilde kargoyla müşterilerimize yolluyoruz. Bu bayram biraz buruk geçse de tarihi lezzetlerle ağızlarımız tatlanacak." ifadesini kullandı.