  • BIST 102.579
  • Altın 376,553
  • Dolar 6,7960
  • Euro 7,4471
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Osmanlı'dan miras tarihi lezzetlere online talep arttı

Edirne'de Osmanlı'dan miras tarihi lezzetleri üreten şekerlemeciler, bu bayram satışlarının büyük bölümünü online gerçekleştiriyor.
Osmanlı'dan miras tarihi lezzetlere online talep arttı

Edirne'de Osmanlı'dan miras tarihi lezzetleri üreten şekerlemeciler, bu bayram satışlarının büyük bölümünü online gerçekleştiriyor.

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala siparişleri tamamlayıp kargoyla yollamak üzere çalışmalarını sürdüren şekerlemeciler, deva-i misk helvasından Hürrem lokumuna, badem ezmesinden Kavala kurabiyesine kadar tarihi lezzetleri geleneksel yöntemlerle üretiyor.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasından dolayı online siparişlerin yüzde 300 arttığını söyledi.

Tarihi lezzetlerin aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu belirten Meriç, "Ecdadımızdan miras lezzetler hem ruh sağlığımıza hem de vücut sağlığımıza iyi geliyor. Bu yıl en çok kırk baharattan yaptığımız deva-i misk helvamız ilgi görüyor. Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Bu helva en güzel sütle birlikte tüketiliyor. Faydalı bir şifa kaynağı." dedi.

Müşterilerine en iyi hizmeti vermek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktaran Meriç, "Online satışlarımız oldukça arttı. Ürünleri hijyenik bir şekilde hazırlayıp yine aynı şekilde kargoyla müşterilerimize yolluyoruz. Bu bayram biraz buruk geçse de tarihi lezzetlerle ağızlarımız tatlanacak." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saç sakal tıraşından kazandığı parayla kaz çiftliği kurdu21 Mayıs 2020 Perşembe 15:06
  • Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği21 Mayıs 2020 Perşembe 14:41
  • Türkiye'den Hafter'e uyarı21 Mayıs 2020 Perşembe 14:39
  • Çay üreticileriyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılmaya başladı21 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
  • Ağrı'nın dağlarında açan çiçekler görsel şölen sunuyor21 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
  • Tarihin karanlık sayfası: Çerkez sürgünü21 Mayıs 2020 Perşembe 14:36
  • Dört dönemi yansıtan saat kulesi özgün kubbesine kavuşacak21 Mayıs 2020 Perşembe 12:43
  • Açık büfelere gıda israfı ayarı21 Mayıs 2020 Perşembe 11:51
  • Diyanet'in 'bayram namazı' tavsiyesi21 Mayıs 2020 Perşembe 11:21
  • Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı21 Mayıs 2020 Perşembe 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti