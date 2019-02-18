Osmanlı’nın ilk kadısı, ilk müftüsü kimdi? Dursun Fakı kimdir?

Osmanlı Devleti’nin ilk kadısı ve müftüsü kimdi, Osman Gazi adına ilk hutbeyi kim okudu, Dursun Fakı kimdir, Osman Gazi ve Şeyh Edebali ile yolları nasıl kesişti? Dursun Fakı Türbesi nerde?

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenen Dursun Fakı’nın hayatını sizler için derledik.

Osmanlı’nın ilk kadısı kimdi , Osmanlı'nın ilk müftüsü kimdi ? Osman Gazi adına ilk hutbeyi kim okudu, Dursun Fakı kimdir, Osman Gazi ve Şeyh Edebali ile yolları nasıl kesişti? Dursun Fakı Türbesi nerde?

İşte cevabı:

Dursun Fakı, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yetişen ve Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan dönemin önemli alimlerindendir. Osmanlı Devletinin ilk kadısı ve ilk müftüsüdür. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in bacanağıdır. Yani aynı zamanda Şeyh Edebali’nin damatlarındandır. Aslen Karamanlıdır.

Çeşitli ilimleri hocası Şeyh Edebali’den tahsil etti. Tefsir, hadis ve fıkıh alanında büyük mertebelere ulaştı. Şeyh Edebali’nin sohbetlerine devam edip, tasavvufta yüksek derecelere kavuştu. Osman Bey zamanında gaza ve fetihlere katıldı. Gazilere imamlık yapıp, nasihatlerde bulundu. Karacahisar’ın fethinden sonra, Cuma namazını kıldırdı ve Osman Gazi adına ilk hutbeyi okudu.

OSMAN GAZİ’YE HUTBE TEKLİFİ

Anadolu Selçuklu sultanının İlhanlı Gazan Han tarafından İran’a götürülmesi üzerine Selçuklu Devleti parçalanmıştı. Ortaya çıkan her bey, yer ve sancak aramaya başladı. Bu haber Osman Bey'e ulaşınca, o sırada mecliste bulunan Dursun Fakı, Osman Bey'e şu teklifi yaptı: “Beyim! Cenab-ı Hak size, sığınacak yer arayan Müslümanları bir araya toplayıp idare etmek basiretini ve gücünü ihsan etmiştir. Allah Teâlâ’nın inayeti, dua ordusunun himmet ve bereketi, gaza ordusunun kuvvet ve kudretleriyle çevrenizdeki tekfurları dize getirip, bir çoklarının topraklarını mülkünüze dahil ettiniz. Şimdi sıra Anadolu topraklarını ehil olmayanların elinden kurtarıp, ahalisini huzura kavuşturmaya gelmiştir. Müsaade buyurun da, adınıza hutbe okuyup, sizi sultan ilan edelim.”

KURULUŞTA ÖNEMLİ GÖREV

Osman Gazi düşünüp, istişare etti. Dursun Fakı'ya hak verdi. O gün Dursun Fakı, Osman Gazi adına hutbe okuyup beyinin sultanlığını ilan etti. Böylece büyük Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda temele ilk harcı koydu. İlk bayram namazını da Eskişehir’de kıldırdı. Dursun Fakı, hocası Edebali’nin vefatından sonra, onun dergahında ders okuttu. Sorulan suallere cevap verdi. Mühim devlet işlerinde onunla istişare edildi. Üç kıtada 6 asır hüküm sürecek olan Osmanlı Devletinin kuruluşta çok önemli vazifeler üstlendi.

ORHAN GAZİ DÖNEMİ’NDE DE GÖREV ALDI

Dursun Fakı, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in de en yakın danışmanı olarak vazife yaptı. İznik, Orhan Gazi tarafından alındıktan sonra Bilecik Kadısı Çandarlı Kara Halil, İznik kadılığına geçince, Dursun Fakı de Bilecik kadısı olarak vazifelendirildi. Ömrünün sonuna kadar din ve devlet işlerinde büyük gayret gösteren Dursun Fakı’nın, 'Gazavetname' adlı bir eseri bulunmaktadır. Anadolu'da milli birlik ve milli kültür birliğinin oluşmasına hizmet eden Dursun Fakı, 1327 yılında vefat etmiştir.

(Bilecik Söğüt'te bulunan Dursun Fakı Türbesi )

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