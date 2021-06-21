Ostim Gururumuz

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu ile bir araya geldi. Allıoğlu, “Ostim ülkemizin gururudur.

Pandemi sürecinde tüm illere liderlik yaptı” dedi. Aydın ise, “Eskiden dövizle bile satın alamadığımız ürünler, bugün OSTİM’de yapılıyor” diye konuştu.



Allıoğlu, “Güçlü Ankara, güçlü Türkiye hedefi için sanaicilerle omuz omuza çalışıyoruz. OSTİM ülkemizin gururudur.”

Aydın, “Yerli ve milli üretimi önemsiyoruz. OSTİM’deki kümelenmeler Ankara’nın en güçlü yapıya sahip kuruluşları”



Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetimi, OSTİM’li sanayicilerle buluştu. Görüşmede “Yerlilik ve millilik vurgusu” yapıldı. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, “güçlü Ankara, güçlü Türkiye” hedefine ulaşmak için sanayicilerle omuz omuza çalıştıklarını vurgularken, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise sektörde faaliyet gösteren kümelenmelerin Ankara’nın en güçlü sivil toplum kuruluşu yapısına sahip olduğunu söyledi.



SANAYİCİLER VE GİRİŞİMCİLER BİR ARAYA GELDİ

GGYD M.Nezih Allıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yüzyüze faaliyetlerine hız kazandırdı. Merkezi idare ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarına yeniden başlayan Başkentli genç girişimciler, bu kapsamda OSTİM Başkanı Orhan Aydın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Allıoğlu ziyarette, GGYD’nin hemen her sektörde faaliyet gösteren 550’den fazla üyesiyle, ticaretten sosyal yaşama kadar geniş bir alanda aktif rol oynadığını söyledi.

“GÜÇLÜ ANKARA”, “GÜÇLÜ TÜRKİYE”

Ticaret hayatının temsilcileri olarak, ‘güçlü Ankara’, ‘güçlü Türkiye’ hedefine ulaşmak için sanayicilerle omuz omuza çalıştıklarını vurgulayan Başkan Allıoğlu, bu anlamda OSTİM’i de çok önemsediklerinin altını çizdi.

“OSTİM ÜLKENİN GURURU”

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin, ülkenin gururu olduğunu, milli ve yerli üretimde tüm illere liderlik, rol modellik yaptığını da söyleyen Allıoğlu, “Milli ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu pandemi döneminde bir kez daha anladık. Sınırların kapandığı, üretimin aksadığı, dış ticaretin durma noktasına geldiği, tedarik zincirinde kopmaların yaşandığı bu süreci, yerli üretimimizin büyük katkısıyla en az hasarla atlatıyoruz. İşadamları, girişimciler, esnaflar olarak biz de yerli ve milli üretimi destekliyor, bu konuda her türlü işbirliğine açık olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.

“7 SEKTÖRDE KÜMELENME OLUŞTU”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da heyete bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Aydın, “OSTİM’de son yıllarda Kümelenmeler, Ostim Teknopark A.Ş. ve Ostim Teknik Üniversitesi gibi güzel yapı ve kurumlar oluştu. 7 sektörde faaliyet gösteren kümelenmelerimiz Ankara’nın en güçlü sivil toplum kuruluşu yapısına sahip.

“YERLİ ÜRETİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

“ Milli ve yerli üretimi çok önemsiyoruz. Savunma sanayi dâhil pek çok alanda, eskiden dövizle bile satın alamadığımız ürünler, bugün OSTİM'de yapılıyor” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, OSTİM Başkanı Orhan Aydın’a plaket takdim etti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA