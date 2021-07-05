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Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Ankara’da bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor. OTÜ Akademik Personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Son başvuru tarihi 19 Temmuz 2021.
Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor. OTÜ Akademik Personel alım ilanı 5 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Başvurular başladı ve son başvuru tarihi 19 Temmuz 2021 olarak ilan edildi. 

Adaylarda “Araştırma Görevlisi - Öğretim Görevlisi - Öğretim Üyesi” unvanları aranıyor. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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