Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor. OTÜ Akademik Personel alım ilanı 5 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Başvurular başladı ve son başvuru tarihi 19 Temmuz 2021 olarak ilan edildi.
Adaylarda “Araştırma Görevlisi - Öğretim Görevlisi - Öğretim Üyesi” unvanları aranıyor.
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