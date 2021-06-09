OSTİM'e altyapı seferberliği

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesi OSTİM Mahallesi Sanayi Bölgesinin eskiyen kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu hatlarını yeniliyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, zaman zaman sel ve su taşkınları ile gündeme gelen OSTİM Sanayi Bölgesinin altyapı sorununa el attı.

Bölgede kapsamlı bir çalışma yürüten ASKİ ekipleri, 1200, 1201, 1202 ve 1203 Sokaklara 6 bin 341 metre atık su hattı döşerken, 1185 Sokak ve Üniversiteliler Caddesi’nde ise 496 metrelik yağmur suyu hattı imalatını gerçekleştirdi.

“OSTİM, ALANYA OLDU” DİYEN ESNAF, RAHAT BİR NEFES ALDI

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 1200 Sokak’ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, bölge esnafının sorunlarını dinledi.

6 bin 341 metrelik atık su hattının şu ana kadar 600 metresinin tamamlandığını, 496 metrelik yağmur suyu hattının ise bitirildiğini belirten Öztürk, esnafın tozdan rahatsız olmaması için çalışma yapılan yerlerin sık sık sulanmasını istedi.

OSTİM 1200 Sokak esnafı Serkan Güngör, yoğun yağmurlarda sokakta sel oluştuğuna dikkat çekerek, “İnşallah ASKİ bu sorunu çözecek. Çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesini istiyoruz. Ekipler şu an iyi çalışıyorlar, biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı oluyoruz” dedi. Bölge esnafından Ulaş Yaşar Eryiğit de düşüncelerini, “Bu bölgede altyapı yetersiz kalıyordu. Yağmur yağdığı zaman pis su rögarlardan dışarı çıkıyordu. Aynı zamanda giderlerden de kötü koku geliyordu. İnşallah bu sorunu arkadaşlar çözecek” sözleriyle paylaştı.

OSTİM Mahallesi’nde 25 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Kubilay Doğanay ise şöyle konuştu:

“Burada yağmur çok yoğun yağdığında kanallar dolup taşıyor. Hatta bir iki sokak aşağımızda yine esnaf arkadaşların dükkanının yarıya kadar suya gömüldüğünü gördük. O zaman ‘OSTİM, Alanya oldu’ şeklinde bir iki paylaşımımız da olmuştu. Batıkent göbeğe kadar sürekli rögarlarda taşmalar oluyordu. Şu an yapılan hizmet oldukça memnun edici bir hizmet. İş yerlerimizde hep yurt dışından gelen pahalı makineler bulunuyor. Geçenlerde Batıkent’ te ana bulvar üzerinde bir su sıkıntısı gördüm, hemen ASKİ’ye arızayı bildirdim. 40 dakika içinde ekip geldi ve ertesi gün de arızanın tamir edildiğine ilişkin bir mail gönderdiler. ASKİ’ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.”