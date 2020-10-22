OSTİM’e moral ziyareti 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekilleri Haluk Koç ve Gamze Taşçıer ile birlikte OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ne çıkarma yaptı.

Ekonomide yaşanan sıkıntılara ve pandemi sürecine rağmen üreten kesimin moralini yüksek tutması gerektiğini söyleyen Yaşar, “Bu ülkede yaşayacaksak önce ortak aklı kullanacağız. Bu ülkeyi gelecek kuşaklara yaşanabilir bir biçimde taşıyabilmemiz için hepimizin taşın altına elini koyması ve görev bilinci içinde olması gerekiyor. Bu ülkeyi gelecek kuşaklara yaşanabilir bir şekilde bırakacağımıza hiç şüphem yok. Hiç moralinizi bozmayın” dedi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci ve Ankara Oto Sanatkarları Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu ile ayrı ayrı bir araya gelen heyet, sanayicinin sorunlarını dinleyerek, talepleri alırken yönetim kurulu başkanlarıyla da görüş alışverişinde bulundu.

Moralimizi bozmadan üreteceğiz

Yenimahalle sınırları içerisindeki sanayi bölgelerini belirli aralıklarla ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İster sanayici olalım, ister sokaktaki vatandaş hepimiz bugün yaşanan sorunları az çok biliyoruz. Hedefimiz vatandaşların yaşamaktan mutlu olduğu şehirleri oluşturabilmek. Ama bugün geldiğimiz noktada bir bakıyorsunuz devletimiz borçlu, şirketlerimiz borçlu, şahıslarımız borçlu. Bu Ahmet, Mehmet meselesi değil. Bu toplumun meselesi. Türkiye’nin kalkınma hızı düşüyor. Yatırım yapılması için insanların önünü görmesi lazım. Şuanda yatırım filan yapılmıyor Türkiye’de. Sanayici para kazanırsa, önünü görürse yatırım yapar. Bu ülkede yaşayacaksak önce ortak aklı kullanacağız. Bu ülkeyi gelecek kuşaklara yaşanabilir bir biçimde taşıyabilmemiz için hepimizin taşın altına elini koyması ve görev bilinci içinde olması gerekiyor. Bu ülkeyi gelecek kuşaklara yaşanabilir bir şekilde bırakacağımıza hiç şüphem yok. Hiç moralinizi bozmayın. Biz işadamları olarak moralimizi bozarsak, biz üretmezsek Türkiye o zaman batar” dedi.

OSTİM’den Başkan Yaşar’a teşekkür

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da “Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz. Ancak, pandeminin ilk başladığı zamanlarda birçok yerde hayat dursa bile bizim bölgemizde savunma ve havacılığa çalışan çok sayıda firma olduğu için faaliyetlerimizi sürdürebildik. Çok zorlanmış olsak da üretime devam ediyoruz. Bu da böyle bir dönemde çok sevindirici bir durum. Tabi ki sadece üretim yetmiyor. Ekonominin diğer ayakları olan faiz, dolar, Euro’daki artışın sonu da nereye varacak, bu noktada önümüzü göremiyoruz. Biz ancak bu dönemi kendi açımızdan fırsata nasıl dönüştürebiliriz, bu krizden nasıl çıkabiliriz sorusunu kendimize sorarak, şimdilik sadece buna bakabiliyoruz” dedi.

Yerel yönetimlerin desteği bizim için çok önemli diye sözlerini sürdüren Aydın “Fethi Başkanımıza da tüm sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu ziyaretlere seçim zamanlarında alışığız. Ama Fethi Başkan bizi hiç yalnız bırakmıyor. Kendisi de sanayici, iş insanı olduğu için bizi anlıyor, sorunlarımızı biliyor ve pandemi döneminde bile bizi yalnız bırakmadı” diye konuştu.