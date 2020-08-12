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OSTiMTECH’ten Üreten Türkiye İndirimi

OSTİM Teknik Üniversitesi (OSTiMTech), iş dünyası ve üreticilere indirimlerle destek olacak.
OSTiMTECH’ten Üreten Türkiye İndirimi

Üretim dünyasının kalbinde yer alan OSTiMTECH, alın teri dökerek ailesi, bölgesi, memleketi için üreten, istihdam sağlayan, vergi ödeyerek ülkesinin refahını artıran değerli, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri vb. kurum ve kuruluşların yöneticileri, çalışanları ile kapsadığı işletmelerin sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsı ve çocuklarına OSTiMTech’i tercih etmeleri halinde Üreten Türkiye İndirimi adı altında katkı sağlayacak.

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OSTiMTECH YENİ EĞİTİM YILINA HAZIR

OSTiMTECH, 2020-2021 eğitim öğretim yılına 11 lisans bölümü ve 12 ön lisans programıyla başlamaya hazır.

Üreten Türkiye İndirimi, OSTiMTECH ile Genel İş Birliği Sözleşmesi imzalayan; Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri vb. kurum ve kuruluşların yöneticileri, çalışanları ile kapsadığı işletmelerin sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsı ve çocuklarına OSTiMTech’i tercih etmeleri halinde Ankara’da faaliyet gösteren işletmeler için yüzde 10, Ankara dışındaki işletmeler için de yüzde 5 indirim hakkından faydalanabilecekler.

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Üniversite ile sözleşme imzalayan kurum ve kuruluşların üyesi olan işletmeler Kariyer Merkezi ile Uygulamalı Eğitim Destek Protokolü yapması halinde işletmelerin Ankara’da faaliyet gösteriyorsa OSTiMTECH’i tercih eden sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsı ve çocukları yüzde 15, Ankara dışında faaliyet gösteriyorsa da yüzde 10 oranında indirim hakkından yararlanabilecek.

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