ÖSYM Başkanı açıkladı: YKS nasıl yapılacak?

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek."

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS ile ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Aygün'ün açıklamaları şöyle:

"YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek.

Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak.

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak."