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ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu başarıyla tamamlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu başarıyla tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,  Twitter hesabından, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2021-YKS'nin ilk aşaması TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."

 

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