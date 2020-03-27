ÖSYM Başkanı Aygün: Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." dedi.
KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.
KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.
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