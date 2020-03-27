ÖSYM Başkanı Aygün: Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." dedi.