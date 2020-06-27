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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz bir şekilde tamamlandı

ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz bir şekilde tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi. 

Twitter hesabında bugün gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin açıklama yapan Aygün, şunları kaydetti:

"YKS'nin birinci oturum olan TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Yarın uygulanacak YKS'nin ikinci oturumu AYT'de ve üçüncü oturumu YDT'de tüm adaylara başarılar dilerim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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