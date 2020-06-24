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ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS paylaşımı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz." ifadesini kullandı.
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS paylaşımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

YSK'nin 3 oturumda yapılacağını hatırlatan Prof. Dr. Aygün, adaylara Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 120 soru için 165 dakika, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 160 soru için 180 dakika, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 80 soru için 120 dakika süre verileceğini belirtti.

Sınav binalarının sınavdan önce detaylı olarak temizleneceği ve dezenfekte edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aygün, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır." uyarısında bulundu.

Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevlilerce yönlendirme yapılacağını vurgulayan Prof. Dr. Aygün, bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacağını, adaylara maske ve el dezenfektanı dağıtılacağını aktardı.

Prof. Dr. Aygün, adayların kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır. Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkarmayacaktır."

"Sınava Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız"
Prof. Dr. Halis Aygün, adaylara, sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olmaları uyarısında bulunarak şu bilgileri verdi:

"Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2020-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 OSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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