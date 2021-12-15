ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli açıklaması!

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 bini sözleşmeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere 40 bin personel için kadro açıldı. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi" demişti.
BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 bini sözleşmeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere 40 bin personel için kadro açıldı. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi" demişti.
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