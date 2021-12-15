ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli açıklaması!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız." açıklamasında bulundu.