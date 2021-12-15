  • BIST 2.174,34
  • Altın 828.34548
  • Dolar 14.6824
  • Euro 16.5529
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli açıklaması!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız." açıklamasında bulundu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli açıklaması!

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 bini sözleşmeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere 40 bin personel için kadro açıldı. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 956 oldu12 Aralık 2021 Pazar 20:26
  • Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi12 Aralık 2021 Pazar 10:18
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 561 oldu10 Aralık 2021 Cuma 21:22
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 696 oldu09 Aralık 2021 Perşembe 18:49
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 874 oldu08 Aralık 2021 Çarşamba 19:44
  • Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı07 Aralık 2021 Salı 14:13
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 33 oldu06 Aralık 2021 Pazartesi 21:37
  • Türkiye’nin en şifalı içmece ve kaplıcası hangisi?06 Aralık 2021 Pazartesi 11:17
  • Türkiye’nin en meşhur içmecesi nerede?06 Aralık 2021 Pazartesi 11:09
  • Türkiye’nin en şifalı içmecesi hangisi?06 Aralık 2021 Pazartesi 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti