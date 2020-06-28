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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS değerlendirmesi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS'nin birinci oturumu olan TY) dün tamamlanmasının ardından, bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum olan YDT sona ermesi üzerine sonuçların 28 Temmuz'da açıklanacağını söyledi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS değerlendirmesi

Aygün, YKS sonrası yaptığı değerlendirmede, Koronavirüs salgını sürecinde gerçekleşen sınavda üniversite adaylarının alınan tedbirlere uyduğunu söyleyerek öğrencilere, ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Aygün, "Sınav, Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde gerçekleştirildi. YKS'de toplam 714 bin 181 sınav görevlisi yer aldı. 1 milyon 788 bin 694 adayın başvurduğu AYT oturumunda, 291 bin 932 sınav görevlisi, 128 bin 211 adayın başvurduğu YDT'de ise 29 bin 303 sınav görevlisi yer aldı. Sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak" ifadelerini kullandı.

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