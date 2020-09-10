ÖSYM Başkanı'ndan KPSS açıklaması

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının sorularını ve cevap anahtarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarının 14 Eylül'de yayımlanacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız" dedi.