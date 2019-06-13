ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin açıklama yaptı.

Aygün, YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basıldığını, 420 şehirler arası nakil aracı kullanılacağını ve sınavlarda toplam 692 bin 978 kişinin görev alacağını belirtti.

"SINAV İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI"

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunları söyledi:

"Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalışıyoruz."