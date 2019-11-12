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ÖSYM resmen duyurdu: O sorulara erişim açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2018'deki DGS, KPSS, TUS, DUS, ALES ve YDS'nin tüm sorularını yayınladı.
ÖSYM resmen duyurdu: O sorulara erişim açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "http://www.osym.gov.tr" adresinde yer alan "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinden 2018 yılının soruları erişime açılan sınavlar şöyle:

"Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans,  Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),  KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem),  Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Akademik Personel ve  Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2-3), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit  Sınavı (Sonbahar dönemi ve YDS/3)"

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