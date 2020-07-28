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ÖSYM: Tercih işlemleri 6 Ağustos'ta başlayacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 6 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
ÖSYM: Tercih işlemleri 6 Ağustos'ta başlayacak

ÖSYM’nin ‘2020 YKS Tercih İşlemleri’ başlıklı açıklamasında, adayların üniversite tercihlerini hangi tarihler arasında ve nasıl yapacağına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir" denildi.

TERCİH İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na ÖSYM’nin internet sitesindeki bağlantıdan erişebilecek. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerektiği belirtilerek, "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bölümü mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır" bilgisi paylaşıldı.

ÖSYM ayrıca, adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumalarını ve hiçbir kimseyle paylaşmamalarını isterken, böyle bir paylaşımdan doğacak mağduriyetlerden adayın kendisinin sorumlu olacağını hatırlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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