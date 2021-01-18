ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimi açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının ise 27 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.

Buna göre, YKS'nin TYT oturumu 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları ise 27 Haziran'da yapılacak.