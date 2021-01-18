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ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimi açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının ise 27 Haziran'da yapılacağını bildirdi.
ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimi açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu. 

Buna göre, YKS'nin TYT oturumu 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları ise 27 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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