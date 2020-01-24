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ÖTA esnafının park yeri sorunu devam ediyor

Başkentlilerin çevre ilçelere ulaşımını sağlayan ÖTA esnafının park yeri sorunu halen devam ediyor. Şoför esnafı bir an önce çözüm talep ediyor.
ÖTA esnafının park yeri sorunu devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araç (ÖTA) sahiplerinin park yeri sorunu devam ediyor. Gazetemizin sık sık gündeme getirdiği, ÖTA’ların bekleme alanı sorunu bir türlü çözülemiyor. Araçlarını park edecek yer bulamayan araç sahipleri, araçlarını halen Ulus Cumhuriyet Caddesi’ne park ediyor. Trafik cezalarından usandıklarını belirten ÖTA Esnafı bir an önce duraklarına kavuşmak istiyor.

ÇEVRE İLÇELERE ULAŞIMDA CAN DAMARI

Başkent’in çevre ilçelere ulaşımın temel ayağını oluşturan Özel Toplu Taşıma Araçları, Kalecik, Haymana, Akyurt, Çubuk, Kazan, Kızılcahamam, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Nallıhan, Elmadağ gibi ilçelere ulaşım sağlıyor. Halkın merkezden çevre ilçelere ulaşımında can damarı olan ÖTA’lar yıllardır aynı sorunla boğuşuyor.

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YOL KENARLARINDA PERİŞAN OLUYORUZ

Başkentlilere yıllardır hizmet verdiklerini buna rağmen dışlandıklarını hatırlatan ÖTA Esnafı,  “Yıllardır aynı sorunla karşı karşıyayız. Mağduruz. Kimse bizlere sahip çıkmıyor. Araç yer sorunumuz halen çözülmedi. Bir an önce çözülsün istiyoruz. Ne araç bırakacak yerimiz var, ne oturup bir bardak çay içecek yerimiz. Tuvaletimiz dahi yok. Yol kenarlarında perişan oluyoruz” dedi.

BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLSÜN

“Mağduriyetlerimizin başında araç park edecek belirli bir yerimizin olmaması geliyor” diyen ÖTA Esnafı, “Ulus Cumhuriyet Caddesi’ne araçlarımızı park ediyoruz fakat belirli bir durak yerimiz olmadığından burada işportacı gibi gözüküyoruz. Nasıl taksicilere, dolmuşçulara bir yer veriliyorsa biz ÖTA esnafına da yer yapılmasını istiyoruz ve bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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