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ÖTA’lar için yeni park yeri yapıldı

Büyükşehir Belediyesi çevre ilçelere yolcu taşımacılığı yapan ÖTA’lar için Akköprü yakınlarında yeni otopark alanı yaptı. AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, ”Yer bulma sıkıntısı oluyordu, cezalar kesiliyordu. Mansur Yavaş ve bürokratlarına teşekkür ediyoruz”dedi
ÖTA’lar için yeni park yeri yapıldı

Gazetemizin de daha önce gündeme getirdiği çevre ilçelere hizmet veren özel toplu taşıma araçlarının (ÖTA) şehir içerisindeki park sorunu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AKköprü yakınlarındaki yeni yaptığı otopark alanıyla çözüme kavuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara, “Ağırlıklı olarak Ulus’ta eski 19 Mayıs Stadı ile Gençlik Parkı arasındaki Cumhuriyet Caddesi’nde depolama yapmak zorunda kalıyorlardı. Yer bulma sıkıntısı oluyordu. Trafik polislerinden, zabıtadan ve EGO’dan sürekli ceza alıyorlardı. Park cezası yemekten kurtuldular” ifadelerine yer verdi. AHOK Başkanı Kara yeni park yeri ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

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ÇİRKİN GÖRÜNTÜ KALKTI, TEK YERDE TOPLANIYORUZ
“İlçelere çalışan toplamda 435 aracımız var. Hepsi bir anda kent merkezinde olmuyor gidenler gelenlerle sirkülasyon oluyor. Bunlar dönüşümlü bir şekilde burayı kullanacak. Yolcular da buraya gelerek araçlara binebilecek. Araçlar buradan hareket edip Ulus, Sıhhiye gibi güzergahlarını dolaşarak yolcularını alıp gidecek. Otobüslerimiz çok dağınık depolama yapıyordu. Ağırlıklı olarak Ulus’ta eski 19 Mayıs Stadı ile Gençlik Parkı arasındaki Cumhuriyet Caddesi’nde depolama yapmak zorunda kalıyorlardı. Yer bulma sıkıntısı oluyordu. Trafik polislerinden, zabıtadan ve EGO’dan sürekli ceza alıyorlardı. Park cezası yemekten kurtuldular. Şimdi tüm otobüslerin hepsi bir araya geldi. Ulus’ta, İskitler’de, Etlik eski garajlardaki çirkin görüntü ortadan kalktı.”

PARK YERİ TAMAM TESİS YAPIMI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYOR 
“Artık Polatlı’dan Kahramankazan’a Güdül’den Çamlıdere’ye kadar tüm araçlarımız burayı kullanacak. Şoförlerimiz için iki tane tuvalet de koyuldu. Beklemeleri için üç tane de konteyner getirildi. Büyükşehir Belediyesi buraya altında yazıhanelerin üstünde kafeteryanın yer aldığı güzel bir tesis yapacak. Tesisle birlikte burası garaj gibi olacak. Tesisin yapımına da önümüzdeki hafta başlanıyor yetkililerle incelemesini tespitini yaptık. Tesis tamamlanınca AŞTİ’den giden gelen Beypazarı, Şereflikoçhisar, Nallıhan arabalarının da buradan kalkış yapmasını amaçlıyoruz. Düzenli bir alan talebimizi geri çevirmeyerek çözüm sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş ve bürokratlarına teşekkür ediyoruz.”

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ELMADAĞ VE KAHRAMANKAZAN DA ANKARAKART’A GEÇİYOR 
Öte yandan Çubuk ve Akyurt’un Ankarakart’a geçtiğini belirten ve yeni iki çevre ilçenin de bu uygulamaya geçeceğini belirten Kara, “Elmadağ ve Kahramankazan ilçelerimize hizmet veren araçlarımıza da validatörlerin montajı yapılıyor. Önümüzdeki hafta toplamda bu iki ilçedeki 49 araç da artık kartla hizmet verecek. Araçlarımız da büyüdü. Tüm ilçeler de yavaş yavaş sisteme geçecek” dedi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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