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ÖTA’ların sefer sayılarını azaltması vatandaşı mağdur etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Başkent’te EGO otobüsleri ile Metro ve Ankaray gün boyu vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi. Bu durumu gerekçe göstererek sefer aralıklarını 15-20 dakikaya çıkaran azaltan mavi (ÖTA)’lar vatandaşı çileden çıkardı. 
ÖTA’ların sefer sayılarını azaltması vatandaşı mağdur etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Başkent’te EGO’ya bağlı otobüsler ile Metro ve Ankaray gün boyu vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi. Bu durumu gerekçe göstererek seferlerini azaltan mavi Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) vatandaşı çileden çıkardı. Bazı hatlarda 5 dakika olan sefer aralıkları 15-20 dakikalara kadar çıktı. Çoğu vatandaş otobüse binemedi, durakta uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar şoförlere tepki göstererek seferlerin neden bu kadar azaltıldığını sordu.

VATANDAŞ ÇİLEDEN ÇIKTI 

Başkent’in büyük oranda yolcusunu taşıyan ÖTA’ların sefer sayılarını azaltması vatandaşı mağdur etti. Gün boyu 29 Ekim Bayramı’nı kutlamak, tatil gününü fırsat bilerek ailesiyle zaman geçirmek ya da işlerine gitmek için otobüs kullanan vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu. Çoğu vatandaş ÖTA şoförlerine, “Neden bu kadar az sefer koydunuz? İnsanları mağdur ediyorsunuz. Bugün çalışmak zorunda olanlar var. Bir gün az sefer yaparak zengin mi olacaksınız? Yazık değil mi bu insanlara?” diyerek tepki gösterdi. Şoförler ise bu tepkilere sessiz kalmakta yetindi. 

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SEFER ARALARI 10-15 DAKİKA ARTTI

Bayram tatili dışındaki günlerde çoğu ÖTA’nın ortalama süreleri 5 ile 10 dakika arasında değişiyor. Ancak 29 Ekim’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ego otobüsleri, Metro ve Ankaray’ın ücretsiz olması nedeniyle ÖTA’lar sefer aralıklarını artırdı. Çoğu otobüsün sefer arası 15-20 dakikalara çıktı. 

NAKİT ÖDEME ALANLAR VAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi eylül aynın başında ÖTA’ların da artık ANKARAKART’a geçtiğini ve nakit ödeme döneminin bittiğini duyurmuştu. Başlarda çoğu vatandaş duruma alışmaya çalışırken ‘İçerden Bulma’ diye tabir edilen yani başka bir yolcudan para karşılığı kart basmasını isteyerek durumu idare etmişti. Ancak üzerinden geçen yaklaşık 2 aya rağmen halen bazı ÖTA’ların yasak olmasına karşın vatandaştan para aldığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan vatandaşlar, “Çoğu kişi artık direk para veriyor. Şoförler ya kart basıyor ya da direk geçmesini söylüyor” iddiasında bulundu. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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