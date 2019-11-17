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Otel odasında ölü bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş Bektaş Gülnar (61), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Otel odasında ölü bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan haber alamayan arkadaşları, durumu otel görevlilerine bildirdi. Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülnar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Gülnar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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