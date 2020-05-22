Otellere 'izolasyon odaları' geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca koronavirüsle (corona virüs) mücadelede turistik tesisler için belirlenen kriterler kapsamında Antalya'daki otellerde 'izolasyon alanları ve odaları' oluşturulmaya başlandı.

Antalya'da otellerin pek çok bölümünde sosyal mesafe kuralına göre çalışmalar gerçekleştirilirken, özellikle salgın nedeniyle belirtileri şüpheli bulunan misafirler için de 'izolasyon odaları' oluşturulmaya başlandı.

"SERTİFİKASYON SİSTEMİ YOL GÖSTERİCİ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, misafirlerde oluşan salgın psikolojisinin giderilmesi için sertifikasyon sisteminin önemli olduğunu söyledi.

Sertifikasyon sisteminin yol gösterici olduğuna dikkati çeken Yağcı, "Otellerdeki yeni uygulamalarla hem misafirlerimizin, hem çalışanlarımızın, hem de toplum sağlığını güvence altına almaya çalışıyoruz." dedi.

"DEZENFEKSİYON TÜNELİNDEN GEÇİRİLECEKLER"

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ da çalışmalarla ilgili "Otellerde hummalı bir çalışma yaptık. Tüm misafir ve personelin ısıları, termal kameralar veya ateş ölçerle ölçülecek. Uygun görülürse dezenfeksiyon tünelinden geçirilecek. Mutlaka otelin tüm girişlerine hijyen paspasları konulacak, departmanlararası geçişlerde de hijyen paspasları kullanılacak.

"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Herhangi şüpheli bir durumu olması halinde misafiri veya personeli otele hiç almadan, dışarıda organize ettiğimiz izole odasında müşahede altına alacağız. Doktorlar ve sağlık personeli gerekli kontrollerini yapıp, eğer gerek görülürse en yakın hastaneye yine tam teşekküllü bir ambulansla transferleri sağlanacak. Turizm sektöründe yeni kriterlere göre eğlence kadar sağlık da ön planda olacak. Biz misafirin sağlığı için tüm tedbirleri aldık, her konuda hazırız."

"24 SAAT DOKTOR VE HEMŞİRE HAZIR BEKLETİLECEK"

Otelin izolasyon odasında çalışmaları denetleyen Kat Hizmetleri Müdürü Selda Cümbüş de doktor, hemşire ve ambulansın 24 saat hazır beklediğini ifade etti.

Odada doktor gözetiminde sağlık kontrollerinin yapıldığını vurgulayan Cümbüş, "Şüpheli kişinin, ateşi ölçülüp gözetlenecek. Hastanın solunumuyla ilgili bir sıkıntı olursa oksijen cihazıyla destek verilecek.

Kalp ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlığı varsa monitörden kandaki oksijen değerlerine bakılıp, nabzı ölçülecek. Olası hastalık şüphesi taşıyan kişinin başka alanlarda ve kişilerle temasının en aza indirilerek, hastaneye sevki daha çabuk gerçekleştirilecek." diye konuştu.