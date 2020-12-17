  • BIST 1.402
  • Altın 467,245
  • Dolar 7,7600
  • Euro 9,4941
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
» »

Öterken bayılan Denizli horozu için otomobil teklif edildi

Öterken bayılan Denizli horozu için otomobil teklif edildi
Denizli'de uzun süre öttükten sonra düşüp bayılan Denizli horozu, sosyal medyada ilgi gördü.

Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak'a ait Denizli horozu, uzun ötüşüyle görenleri şaşkına çevirdi. Kümesinde Denizli horozu ve tavuğu da yetiştiren Gökbudak'ın 1 yaşındaki horozu yaklaşık yarım dakika boyunca öttü. Öterken nefesi kesilen horoz, bayılıp yere devrildi. O anları cep telefonuyla kaydeden Gökbudak, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, çok sayıda beğeni aldı.

ÖTERKEN BAYILDI, FENOMEN OLDU

Denizli horozunun uzun süre ötmesiyle meşhur olduğunu ifade eden Gökbudak, "Denizlili olduğum için küçük yaşlardan bu yana horozlara ilgi duyuyorum. Horozum Bahtiyar'ı yavruyken almıştım. Yetiştirdik besleyip büyüttük. Geçtiğimiz günlerde onu kümeste izliyordum. Uzunca öttükten sonra sallanmaya başladı. Daha sonra telefonumla görüntüsünü çekmeye başladım. İkinci kez uzun bir süre öttü. Sallandıktan sonra bayıldı. Görüntüleri sosyal medyaya yükleyince çok ilgi gördü. Horozum fenomen haline geldi" dedi.  

 OTOMOBİLLE TAKAS TEKLİFİ YAPTILAR

Horozunun ünlenmesinin ardından birçok teklif aldığını ifade eden Gökbudak, "Yurt dışında yaşayan bir kişi horozumu 1250 euroya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu. Onlara horozumu satmayacağımı söyledim. Onu çok seviyorum. Bunu hobi olarak yapıyorum. Satmayı asla düşünmüyorum. Çalınmasından korktuğum için yanımdan ayırmıyorum. Geceleri odamdaki kafese, gündüzleri ise işyerimdeki kümese bırakıyorum" diye konuştu.

'BAYILMA, DENİZLİ IRKI HOROZLARDA OLAĞAN BİR DURUMDUR'

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Denizli horozu üretim birimi sorumlusu, ziraat mühendisi Mustafa Ünal, hayvanın kente has çevre koşullarına adapte olarak bugüne kadar gelen bir tür olduğunu belirtti. Ünal, Denizli horozunun, şehrin simgesi haline geldiğini belirterek, "Normal bir horoz 4-5 saniye öter. Denizli horozu, 15-20 saniye hatta daha uzun süre de ötebilir. Süre uzadıkça, nefesi kontrol etmeleri zorlaşıyor. Nefesi kontrol edemeyip bazen sırt üstü düşebilirler. Buna halk arasında 'bayılma' adı verilir. Bayılma, Denizli ırkı horozlarda olağan bir durumdur. Denizli ırkı horoz, dünyada sadece ilimizde yetiştirilen bir türdür. Pamukkale ile kentin simgesi durumundadır. Pamukkırı, Demirkırı, Al horoz ve Pekmezkefi gibi türleri mevcuttur. Denizli horozuna sahip olmak için diğer illerden de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gelenlerin sayısı oldukça fazladır" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Öterken bayılan Denizli horozu için otomobil teklif edildi
Öterken bayılan Denizli horozu için otomobil teklif edildi
Yatağı, motosikletle taşıdılar
Yatağı, motosikletle taşıdılar
Bursa semalarında 'bilinmeyen cisim' merak konusu oldu
Bursa semalarında 'bilinmeyen cisim' merak konusu oldu
Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada 
Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada 
Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu
Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu
Avcılar'da balkon çöktü: 2 yaralı
Avcılar'da balkon çöktü: 2 yaralı
Son Eklenen Videolar
Polise vurduğunu öğrendiği kızının üzerine yürüyüp, tepki gösterdi; o anlar kamerada
Polise vurduğunu öğrendiği kızının üzerine yürüyüp, tepki gösterdi; o anlar kamerada
Ankara'da banka soygunu girişimi engellendi
Ankara'da banka soygunu girişimi engellendi
MİT'ten operasyon: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı...
MİT'ten operasyon: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı...
Maske takmayan kadına CİMER'den yanıt: Zahmet edip yazmasın
Maske takmayan kadına CİMER'den yanıt: Zahmet edip yazmasın
İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi
İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi
Kendilerini ihbar eden çocukların polisten kaçma anı kamerada
Kendilerini ihbar eden çocukların polisten kaçma anı kamerada
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti