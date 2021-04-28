Otizm Vakfı Eğitim Tesisleri, kapılarını İlksayfa'ya açtı

Otizm Vakfı bünyesinde kurulan merkezdeki otizmli gençler çikolata, meyve cipsi ve erişte gibi ürünler üretip hem meslek öğreniyor hem de kendi ayakları üzerinde durabildiklerini gösteriyor.

Otizmli çocuklara yaşam boyu destek sağlaması amacıyla Gölbaşı İncek’te faaliyet gösteren Otizm Vakfı Eğitim Tesisleri, kapılarını gazetemize açtı. Dünya standartlarını yakalayan dev merkezde uygulanan özel eğitim programıyla, otizmli çocuklara öz bakım ve yaşam becerisi kazandırılıyor; iş ve mesleki eğitim ile sanat eğitimleri veriliyor. Taşımalı eğitimin yapıldığı merkezde otizmli çocuklar gün boyu eğlenceli vakit geçirebiliyor.

SOSYAL YAŞAMA ENTEGRASYONU SAĞLANIYOR

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, vakıf ve eğitim merkeziyle ilgili gazetemize bilgi verdi. Çayan, otizmli çocukların ailesinin yaşadıkları zorlukları daha kolay aşabilmesi için Aralık 2010’da otizmli yakını olan 42 kişinin bir araya gelmesiyle vakfı kurduklarını anlattı. Çayan, otizmli çocukların sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamak amacıyla 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait İncek’teki bir tesiste tam donanımlı yaşam merkezini faaliyete geçirdiklerini kaydetti.

TEK İLACI: EĞİTİM

Eğitim merkezini kurma sebepleri ve merkezde verilen eğitimle ile ilgili bilgi veren Çayan, “Araştırmalara göre her 68 çocuktan birinde otizm görülüyor. Otizmin tedavisi yok, tedavi edici bir ilacı yok. Tek ilacı: eğitim. Otizmde eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Otizmde yoğunlaştırılmış bireysel eğitimle sonuç alınabiliyor. Burada yoğun ve bireysel eğitim, yani bireyselleştirilmiş eğitim oluşturuluyor. Çocuk önce tanınır, ölçülür, değerlendirilir, çocuğun eksik noktaları belirlenir. Çıkartılan bireysel eğitim programı çocuğa bir öğretmen tarafından uygulanır. Şu an buradan 50’ye otizmli çocuğumuz faydalanıyor” dedi.

YOĞUN VERİLEN EĞİTİM ÖNEMLİ

Vakfı Başkanı Aydın Çayan, otizmli çocukların ilerleme kaydetmesi için yoğun ve bireyselleştirilmiş eğitime ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “Haftada 2-3 seansla sonuç almak mümkün değil. Küçük yaş grubunda her gün yoğun eğitim olmalı. Ayda 120-160 saate varan eğitimler verilmeli ki çocuk ayakları üzerinde durabilmeyi başarsın” diye konuştu.

AİLEDEN BAĞIMSIZ YAŞAMALARI DA GEREKİYOR

Otizmin giderek yaygınlaştığını belirten Çayan, otizmli çocuğa sahip olan ailelerin “Biz öldükten ve yaşlandıktan sonra çocuklarımız ne olacak?” endişesiyle yaşadıklarını söyledi. Otizmli çocukların biraz olsun aileden bağımsız yaşamaya alışmaları, yoğun eğitim almaları için eğitim merkezini kurduklarını ifade eti.

‘YAŞAM KÖYÜ’ ÖNERİSİ

Çayan, otizmli çocukların sosyal hayatları ve özellikle ailelerinin vefatı sonrasında bağımsız bireyler olarak hayatlarına devam edebilmesine yönelik ülkemizde mekanizmaların oluşturulmasının önemini vurguladı. Bu konuda dünyada farklı örneklerin uygulandığını aktaran Çayan, otizmli çocukların güven içinde kalabilecekleri “Yaşam Köyü” projeleriyle ilgili şunları söyledi ve yetkililerden destek istedi: “Otizm Vakfı olarak hedefimiz bir 'Yaşam köyü' kurulması. Burada çocuklar bizim yaşlılığımızdan ve ölümümüzden sonra güvenlikli ve denetimli şekilde kalabilmeli, mutlu olarak yaşayabilmeli. Devletin mutlaka bu sürecin içinde olması lazım. Ailelerin 'çocuğum benden sonra ne yapacak?' endişesi ancak böyle son bulabilir.”

ÇİKOLATA, MEYVE CİPSİ VE ERİŞTE ÜRETİYORLAR

Çayan, Otizm Vakfı bünyesinde bir süredir halk eğitim merkezlerinden gelen usta öğreticiler eşliğinde faaliyet gösterilen mutfakta, katkı maddesi ve koruyucu içermeyen çikolata, meyve cipsi, erişte üretiminin yapıldığını aktardı. Tamamının otizmli çocuk ve gençler tarafından üretildiği bilgisini veren Çayan, söz konusu ürünlerin vakfa ait "https://www.mucizemol.com/" isimli internet sitesi üzerinden ve anlaşmalı marketlerden satışa sunulduğunu anlattı. Çayan, söz konusu ürünlerin Halk Ekmek’te de yer alacağını duyurdu.

“ÇALIŞMAK, ÜRETMEK İYİ GELİYOR”

Üretim merkezini oldukça önemsediklerini belirten Çayan, “Otizmli gençler burada meslek öğreniyor. Ürünlerin satışından elde edilen gelirle küçük de olsa harçlıklarını çıkarıyor. Vakfın çocuklar için yürüttüğü eğitim çalışmalarına satışların katkısı bulunuyor. Boşta kaldıklarında, meşguliyetleri olmadığında olumsuz davranışlar, takıntılar geliştirebiliyorlar. Bir işle uğraştıklarında ise bu tip takıntıların olmadığını, rahatladıklarını görüyoruz. Yani bu tür çalışmalar otizmli çocuklar için çok yönlü fayda sağlıyor” şeklinde konuştu.

DESTEK VAKTİ

Çayan, vatandaşlara "Küçük veya büyük önemli değil, her katkı bizim için çok değerli. Bir ürünü alıp çocuklarımızı desteklerlerse, çevrelerinde duyururlarsa bize büyük katkı sağlamış olurlar. " sözlerini ekledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-