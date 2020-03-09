Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı

9 yaşında başladığı müzik merakını önce kendi kendine sesler çıkartarak keşfeden Beyazıt'ın, ailesinin ve eğitimcilerin durumu fark etmesiyle başlayan müzik serüveni, kısa sürede onu bambaşka bir yere getirdi. İstanbul'da yaşayan ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde düzenlenen SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi 2. SivilAnt Günleri için ilçeye gelen Beyazıt, buradaki öğrencilerle de zaman geçirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN YAZDI
20 farklı enstrüman çalabilen Beyazıt Yakar, ayrıca 8 kişisel resim sergisi açtı. Kanada'da dünyanın en iyi müzik performansı ödülünü kazanan Beyazıt Yakar, otizmle ilgili ön yargılara karşı konserler veriyor, etkinliklere katılıyor. Genç sanatçı, son bestesini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf etti.
HAYALİ CUMHURBAŞKANI İLE TANIŞMAK
Bağlamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı besteyi seslendiren Beyazıt Yakar, özellikle otizme karşı duyarlılığı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müzik yoluyla teşekkür etti. Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak olan Beyazıt, "Cumhurbaşkanımızı yürekten sevdiğimden onun için ufacık bir çalışmamız oldu. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O bizim reisimiz. Tüm engelli kardeşlerimizi özellikle otizmli kardeşlerimizi anlayan, değer veren tek abimiz. Kendisini çok selamlıyorum. Onu görmek istiyorum" dedi.
İŞTE O BESTE
Beyazıt Yakar'ın Erdoğan için yaptığı bestesi ise şöyle:
Tek liderim
Ya Allah ya Muhammet, deyip ayağa kalkar
Türkiye'nin yeni dirilişi, Recep Tayyip Erdoğan
Gel Abdülhamid'in ruhuyla gel
Kimsesiz kalanlardan alan hayır duası
Acımasız zalimlerin korkulu rüyası
Gel yiğidim, gel
Bu vatan aşkı sende
Gel aslanım, gel
Halkın umudu sende
Gel reisim, gel
Gıyabi dualıdır
Recep Tayyip Erdoğan
Durmak yok yola devam, diye elleri kaldırır
İslam alemlerinin dostu, Recep Tayyip Erdoğan
Fatih Sultan Mehmed'in ruhuyla gel
Gazilerin, şehitlerin ve engellilerin
En büyük abisi, cumhurun reisi
Gel yiğidim, gel
Bu vatan aşkı sende
Gel aslanım, gel
Halkın umudu sende
Gel reisim, gel
Gıyabi dualıdır
Recep Tayyip Erdoğan
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