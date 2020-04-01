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Otizmli genci darbeden sanık tahliye edildi

Otizmli Taha Alper Behrem'i darbettiği iddiasıyla tutuklanarak 1 yıl 6 aya yıla kadar hapsi istenen Okan Metin'in, 10 gün önce tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.
Otizmli genci darbeden sanık tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da, 8 Martta yüzde 76 engelli Taha Alper Behrem'i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık Okan Metin hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanık Metin'in avukatı, davanın açıldığı Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak önceki tahliye talebinin reddi kararına karşı itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren mahkeme, engelli Taha Alper Behrem'i kendisini savunabilecek durumda olup olmadığının tespitine karar verdi.

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