Otizmli Taylan'dan 'mutlak' başarı

Antalya'da "mutlak kulak" olarak adlandırılan ve çok sayıda enstrüman çalabilen 20 yaşındaki otizmli Taylan Hartavi azim dolu başarı hikayesiyle görenleri şaşırtıyor.

Antalya'da "mutlak kulak" olarak adlandırılan, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi otizmli Taylan Hartavi, azim dolu başarı hikayesiyle görenleri şaşırtıyor.

Çevresine göre, Taylan Hartavi'yi yaşıtlarından ayıran tek fark 2,5 yaşındayken atipik otizm teşhisi konulması. Taylan'ın hayatı, henüz 12 yaşındayken bir öğretmenin dikkati sayesinde değişti.

Öğretmenin girişimleriyle Taylan'ın literatürde "mutlak kulak" olarak adlandırılan ve nadir rastlanan, "müzik dehası" özelliğine sahip olduğu belirlendi.

O günden sonra emekli hemşire Fadime ile harita mühendisi Ramazan Hartavi çifti, otizmlilerin de neler başarabileceğini göstermek ve aynı rahatsızlığı taşıyanlara örnek olabilmek için çocuklarının gelişimi adına var güçleriyle çalıştı.

Öğretmenlerinin aileyi yönlendirmesiyle piyano eğitimi alan Taylan, kısa sürede duyduğu müzikleri notaya çevirmeye başladı. İlkokul ve ortaokul eğitiminin ardından yeteneğiyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesini kazanan Taylan, buradan da başarıyla mezun oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 115 puan alan Taylan, engelliler için olan 110 baraj puanını aşarak Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarının yetenek sınavlarına girdi. Yeterli puan alarak üniversitenin de kapısını aralayan Taylan, katıldığı bazı uluslararası yarışmalarda da derece elde etti.

"Hayalim Fazıl Say gibi başarılı bir piyanist olmak"

Annesiyle gittiği üniversitede lisans eğitimi alan, keman, piyano, viyola, bağlama ve gitar çalabilen Taylan, öğretmenlerinin desteğiyle müzik alanında kendisini geliştirmeye çalışıyor.

Piyano dinletileriyle büyük beğeni toplayan ve birçok şarkıyı ezbere çalabilen Taylan, kampüste ve Konyaaltı plajında hünerli elleriyle kemanın yanı sıra viyolayla küçük konserler veriyor.

Sadece hünerli parmaklarıyla değil başarılarıyla da herkesin dikkatini çeken Taylan, hedefleri doğrultusunda azimli ve kararlı şekilde ilerliyor.

Antalya Uluslararası Piyano Festivali'nde dünyaca ünlü şef Gürer Aykal ile aynı sahneyi paylaşan 20 yaşındaki Taylan Hartavi, derslerine çok çalışarak üniversiteyi kazandığını ifade etti.

Müziğin kendisini mutlu ettiğini aktaran Hartavi, "Üniversiteli olduğum için mutluyum. Piyanist olacağım. Hayalim Fazıl Say gibi başarılı bir piyanist olmak. Üniversitede de güzel zaman geçiriyoruz, derslere giriyoruz." dedi.

"Biz zoru başardık"

Hafta içi her gün oğluyla otobüse binerek üniversiteye giden, ders aralarında Taylan'a destek olan anne Fadime Hartavi de evladına ilk otizm teşhisi konulduğunda çok üzüldüklerini ancak pes etmeyerek eğitimle bunu aşmaya çalıştıklarını belirtti.

"Üniversiteyi kazanacağını hep hayal etmiştik ama çok zor olduğunu biliyorduk." diyen Hartavi, şöyle konuştu:

"İki yıl öncesine kadar böyle bir imkan da yoktu. Otizmlilere de o hak tanındı. Oğlum artık üniversitede okuyor. Bu mutluluğun tarifi yok, mucizeyi başardık. Türkiye'de devlet konservatuvarını kazanan ilk otizmli Taylan oldu. Biz zoru başardık. Özel çocukları olan ailelere sesleniyorum, çocuklarına inansınlar. Çocuklarının mutlaka bir yeteneği vardır. Eve kapanmasınlar, eğitmek için ellerinden geleni yapsınlar."

"Taylan'ın önünü açtık ki başka özel çocuklara örnek olsun"

Oğlu için keman kursuna yazılan baba Ramazan Hartavi ise Taylan ile düet yapmak için kursa gittiğini dile getirerek, "Taylan'ın önünü açtık ki başka özel çocuklara da örnek olsun." ifadesini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü öğretim görevlisi Vecihe Cansu Yılmaz, Taylan'ın ilk otizmli öğrencileri olduğuna dikkati çekti.

Toplu ve bireysel eğitimler verdiklerini anlatan Yılmaz, "İlk defa otizmli biriyle çalışıyoruz. Viyola, piyano çalabiliyor. İnşallah faydalı olabiliriz. Umarım güzel yerlere gelir." diye konuştu.