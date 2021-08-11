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Oto çekiciyle çarpışan otomobildeki 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

AKSARAY'da, oto çekiciyle çarpışan otomobilin sürücüsü Nezir Mutlu (30) ve ağabeyi Seyit Mutlu (37) yaşamını yitirdi. Diğer sürücüsü Fahrettin Bozlak (37) ise yaralandı.
Oto çekiciyle çarpışan otomobildeki 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Gülağaç karayolu Gücünkaya köyü girişinde meydana geldi.

Nezir Mutlu yönetimindeki 68 ABR 364 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fahrettin Bozlak'ın kullandığı 68 ABE 459 plakalı oto çekici aracıyla çarpıştı. Kazada her iki araç hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilin sürücüsü Nezir Mutlu ve ağabeyi Seyit Mutlu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Bozlak ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acı haberi duyup gelen Mutlu kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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