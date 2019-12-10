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Oto galericiler çarşısında cinayet!

Bağcılar'da araç alım satım işi yapan bir kişi, borçlandığı kişi tarafından silahla öldürüldü.
Oto galericiler çarşısında cinayet!

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde bulunan Automall Oto Galericiler Çarşısı 5. Kısım'da meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden Galericiler Çarşısı'nda esnaflık yapan Abdülkadir Tay,  işleri kötü gidince iflas ederek dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Araç alım satım işlerine küçük çapta devam eden Tay, bir süre sonra yüklü bir borcun altına girdi. Abdülkadir Tay, bugün alacaklı olduğu kişiyle tartıştı. Tartışma sırasında alacaklısının silahını çektiğini görünce de kaçmaya başladı. Bir süre 5. Kısım'da bulunan cadde üzerinde kaçan Abdülkadir Tay, sonra oto galeri dükkanlarından birisine sığındı. Ancak silahı ile Abdülkadir Tay'ı kovalayan kişi, sığındığı dükkana girerek Tay'a 3-4 el ateş etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ağır yaralanan Abdülkadir Tay'ın sığındığı dükkanda hayatını kaybettiğini belirledi. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. 

Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda uzun süre çalışma yaptı. Ardından dükkanın önüne gelen cenaze arabasıyla Abdülkadir Tay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin kaçan silahlı kişi için arama çalışması devam ediyor.

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