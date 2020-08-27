  • BIST 1.109
  • Altın 456,772
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6744
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Oto galeride silahlı kavga; 3 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki oto galeride çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Oto galeride silahlı kavga; 3 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'ndaki oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, oto galeriye gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi ile iş yeri görevlisi A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S. ve o sırada oto galeride bulunan G.A. ve E.A. pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda saçmaların isabet ettiği bir otomobil de zarar gördü.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kız çocuğunun cep telefonunu çaldı, 'Cezalar bizi yıldıramaz, yıpratır' dedi22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:34
  • Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet şüphelileri adliyede21 Ağustos 2020 Cuma 12:44
  • Adıyaman'da kavga: 5 gözaltı20 Ağustos 2020 Perşembe 22:02
  • Polis memuru, kaza sonrası kendisine saldıran iki kişiyi tabancayla yaraladı20 Ağustos 2020 Perşembe 21:03
  • Tatil bahanesiyle geldikleri Marmaris'te 3 günde 3 evi soydular, tutuklandılar20 Ağustos 2020 Perşembe 20:06
  • Yüksek ses tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 tutuklama20 Ağustos 2020 Perşembe 20:05
  • Ayvalık'ta deniz kenarında erkek cesedi bulundu20 Ağustos 2020 Perşembe 18:11
  • Kilis'te kadın doktora tehdit soruşturması sürüyor20 Ağustos 2020 Perşembe 16:25
  • Böbrek hastası kadın, diyaliz çıkışı boşandığı eşi tarafından bıçaklandı19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:38
  • Eski eşini ölümle tehdit eden saldırgan tutuklandı19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti