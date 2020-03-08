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Oto lastiğine kadın eli değdi

İzmir'de Karşıyaka ilçesinde yaşayan oto lastik ustası Tuğçe Pehlivanoğlu (30), yaklaşık 10 yıldır mesleğini yapmayı, azim ve kararlılıkla sürdürüyor.
Oto lastiğine kadın eli değdi

Ege Bölgesi'nde bu işi yapan bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kadın olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Kadınların istedikten sonra yapamayacağı hiçbir iş yok. Yeter ki istesinler. Emin olsunlar, ellerinden her iş gelir. Bunu ben yapabilir miyim diye düşünmesinler" dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşi Hakan Pehlivanoğlu (35) gibi oto lastikçi ustası olan Tuğçe Pehlivanoğlu, çok az sayıdaki kadın ustalardan biri olarak, sektörde azmi ve el becerisiyle öne çıkıyor. Maharetli elleriyle araçların rot balans ayarları ve lastik tamirini yapan ayrıca oto elektrik sistemlerini kontrol ederek, akü değişimini gerçekleştiren Tuğçe Pehlivanoğlu, işiyle tercih edilen ustalardan biri olarak görülüyor. Kendisini görenler başta önyargılı olup şaşırsa da sonrasında el işçiliğiyle daimi müşterisi oluyor.

'İŞİMİ BÜYÜK BİR AŞKLA YAPIYORUM'

Sektörde işe nasıl başladığını anlatan Pehlivanoğlu, "Yaklaşık 10 yıldır lastik sektöründeyim. İşimi büyük bir aşkla yapıyorum. Eskiden kadın kuaförüydüm. Kalfalık ve ustalık gibi bütün belgelerim var. Uzun yıllarda yaptım o işi. Sonra evlendim. Eşim bu sektördeydi. Bakarak öğrendim. Bir gün baktım makine başındayım ve bu sektörde çalışıyorum. İzmir'de, sektörde kadın olarak ben varım. Ege Bölgesi'nde ise 2 kişiyiz bu kadın olarak bu sektörde çalışan" dedi. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Pehlivanoğlu, "Kadınların istedikten sonra yapamayacağı hiçbir iş yok. Yeter ki istesinler. Emin olsunlar, ellerinden her iş gelir. Bunu ben yapabilir miyim diye düşünmesinler. Ben bugün Tuğçe usta olarak lastik sektöründeysem, başarıyla işimi yürütüyorsam, eminim tüm kadınlarımız her sektörde her şeyi yapabilir" dedi.

ÖNYARGI, İŞÇLİĞİNİ GÖRÜNCE MEMNUNİYETE DÖNÜYOR

Tuğçe Pehlivanoğlu'nun patronu Salih Mert Ünlü (26), "Tuğçe ustamızla yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz. Gelen tepkilerden, işinden ve titizliğinden çok memnunuz. Kadınların istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Bütün kadınların her sektörde çalışabileceğini biliyorum. Bizim sektörümüzde kadın olarak çalışan çok az sayıda kişi var. Bazı müşteriler ilk defa kendisini görünce güven sorunu yaşıyor. Ancak işçiliğini görünce memnun ayrılıyorlar. Sonrasında Tuğçe ustamızın daimi müşterisi olup tekrar tekrar geliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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