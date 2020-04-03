Oto sanatkarlarına 14+15 kuralı

Ankara Oto sanatkârlar Esnaf odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Koronavirüs salgını sebebiyle Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kuralın yanında oto sanatkarları için ilave 15 kural hazırladıklarını söyledi.

Ankara Oto sanatkarlar Esnaf odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu Koronavirüs salgını sebebiyle Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kuralın yanında oto sanatkarlarının 15 kurala daha dikkat etmeleri açısından bir bildiri hazırladıklarını kaydetti. Bu kurallar içerisinde test sürüşlerinin yalnız yapılması, öğle yemeklerinde tek tabaktan yemek yenilmemesi, toplu ulaşım aracı kullananlar için gerekirse işlerine 1 saat geç gelmesi ve işe geldiklerinde de ellerin sabunlu suyla yıkanması gibi kurallar olduğunu belirtti.

Oto sanatkarlarının işyerlerinde Koronavirüs önlemleri çerçevesinde zorunlu bir kapatmanın söz konusu olmadığını belirten Mustafa Arslanoğlu Sanayilerde işyerlerimiz açıktır. Haliyle üretimin devam etmesi önemlidir. Biz sanayi esnafı olarak da böyle bir salgına rağmen işimizin başındayken Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kurala ilave tedbirler almak zorundaydık. Bu yüzden oda olarak arkadaşlarımızla toplanarak oto sanatkarlarımıza özel 15 kural daha ilave ettik. 14 kuralın yanında belirlediğimiz 15 kurala da uyulması için bütün oto sanatkarlarımızı bilgilendiren görsellerle hazırladığımız bir bildiri yayınladık ve dağıttık” dedi.

TEST SÜRÜŞÜNE MÜŞTERİSİZ ÇIK, TEK TABAKTAN YEMEK ALIŞKANLIĞINI BIRAK

“Devletimiz salgının yayılmasını önlemek için tedbirler alırken bizde ilave tedbirler almak zorundaydık” şeklinde konuşan Başkan Arslanoğlu kurallardan bazılarını şöyle sıraladı. “Bunların başında Müşteri geldiği andan itibaren sosyal mesafeyi koruduğumuz gibi önceden alışagelmiş el sıkışma, sarılarak müşteriyi karşılamalardan kaçınmamız vardır. Oto sanatkarımız araçtaki arıza tespitini yapmak için önce bir test sürüşüne çıkar. Test sürüşünden önce aracın içerisini mutlaka 5 dakika havalandırmasını istiyoruz. Test sürüşüne müşteriyle çıkmaması gerektiğini eğer müşteri ısrarcı olursa maske takarak müşterinin arka koltuğa oturmasını sağlaması gerekiyor.

Bunun dışında toplu taşıma araçlarıyla işyerlerine gelenlerin toplu taşımanın yoğun kullanıldığı saatten 1 saat sonra gelmesini ve işyerine geldikten sonra da mutlaka işyerinde elini yüzünü sabunlaması gerektiğini anlatıyoruz. Yine bizim sanayilerimizde oto sanatkarlarımızın alışagelmiş öğle yemekleri vardır. Bir gün bulgur pilavı pişirirler topluca tek tabaktan yerler. Bir gün melemen yaparlar hep birlikte aynı tabaktan paylaşırlar. Bununda kaldırılmasını ve ayrı ayrı tabaklarda yemek yenilmesini tavsiye ettik.

OTO SANATKARLARI BİR DOKTOR GİBİ DAVRANMALIDIR

Arslanoğlu şöyle devam etti; “Virüs gündelik hayatımızda yaptıklarımızın pek çoğunu bizlere unutturdu. Tehlike geçene kadarda bu alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bizim ustalarımız bir doktor gibidir. Nihayetinde onlarda araçları muayene eder ve iyileştirir. Bu yüzden Koronavirüs salgını sebebiyle bir doktor gibi ayrı bir hassasiyet göstermeleri lazım. Bu ülkemiz, sağlımız ve müşterilerimizin sağlığı için önemli. Aksi halde sadece kendimiz değil, bütün kesimin sağlığını tehlikeye atmış oluruz”

İŞYERİMİZ KAPANMADI AMA İŞLERİMİZ DÜŞTÜ

Salgının yayılmaması için gerekirse ‘İşyerlerimizi kapatalım’ diyen oto sanatkarların olduğunu belirten Başkan Arslanoğlu “gerek olmadığı sürece kapatılmasını istemiyoruz. Üretimin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Gerek görüldüğü zaman bir kararnameyle duyuruluyor zaten. O yüzden şu anda oto sanatkarlarımızın işyerlerini kapatacak bir durum yok. Tabi ki ‘Evde Kal’ çağrısıyla işlerimizde büyük oranda bir düşüş meydana geldi. Bütün meslek erbabı esnafımız gibi koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik krizden bizde etkilendik. Devletimiz her zaman güçlüdür.

Bunu da hepimiz bugün görüyoruz. Koronavirüs salgını dolayısıyla Avrupa’nın çöküşünü hepimiz izliyoruz. Türkiye kendi ayakları üzerinde durmayı başarıyor. Dedelerimiz zamanında cephelerde mücadele vermiş, şunda bizde mücadelemizi kurallara uyarak veriyoruz. Bugünler geçecek ve güzel günlerin bizleri beklediğini hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan bağış kampanyasına da sonuna kadar destek verdiklerini belirten Arslanoğlu “Devlet Millet el ele verdiği zaman üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yoktur” dedi.

BANKA YIĞILMALARI OLUŞTU, BANKA MESAİ SAATLERİNİ DÜZENLEMELİ

Esnaf ve Sanatkarlarımıza bu zor zamanda devletimizin ne kadar sahip çıktığına hepimiz şahit olduk. Bir yerde tıkanma yaşanıyor. Kobi destek kredisi için yığılmalar oldu. Bunun sebebi de ilgili bankanın mesai saatlerinin kısıtlanmasından kaynaklanıyor. Vardiyalı bir şekilde bankanın çalışma sistemi biraz uzatılabilir ve bu yığılmanın önüne geçilebilir diye düşünüyoruz. Bu konuda da gerekli tedbiri ilgili makamların alacağını düşünüyoruz”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAYİLERİMİZDE DEZENFEKTAN ÇALIŞMASI YAPTI

Koronavirüs salgın hastalığının Türkiye’de görülmesiyle birlikte Ankara’nın dört bir yanında olduğu gibi oto sanatkarlarının yoğun olduğu sanayi bölgelerinde dezenfektan çalışması yapıldığını belirtti. Arslanoğlu Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da teşekkürlerini iletti.