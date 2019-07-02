  • BIST 99.657
  • Altın 254,680
  • Dolar 5,6834
  • Euro 6,4169
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 17 °C
SON DAKİKAYSK illerin vekil sayılarını yeniden belirledi
»

Oto yıkamacıdan 'yüz güldüren' kampanya

Edirne'de bir oto yıkamacı ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmak üzere başlattığı oyuncak ve kitap kampanyasına destekte bulunan müşterilerinin araçlarını indirimli yıkıyor.
Oto yıkamacıdan 'yüz güldüren' kampanya

Aynı zamanda Trakya Modifiyeli Araçlar Derneği Başkanı olan Yusuf Dobranyalı, ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak ve kitap kampanyası başlattı.

Eşten dosttan bir miktar kampanyasına destek bulsa da daha fazla çocuğun yüzünü güldürmek için oyuncak ve kitap getirene araç yıkamada indirim yapmaya karar verdi.

Hızla yayılan kampanya sayesinde çocukların "iyilik havuzu" doluyor, müşteriler hem ucuza araç yıkatıyor hem de bir gönle giriyor.

Dobranyalı, hiçbir çocuğun hiçbir şeyden, özellikle oyuncak ve kitaptan mahrum kalmaması gerektiğini söyledi.

Kampanya sonunda toplanan kitap ve oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtacaklarını ifade eden Dobranyalı, "Çocuklar dünyamızın geleceğidir düşüncesinden yola çıkarak müşterilerimize, oyuncak getirmeleri şartıyla 200 liralık yapılması gereken araç içi detaylı temizliği, cilası, iç ve dış yıkama, buharlı antibakteriyel temizliğini 50 liraya indirdik." şeklinde konuştu.

Dobranyalı, yoksulluğun ne demek olduğunu bilen bir kişi olarak yüz güldürmeye devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 61 yaşındaki ikizler birlikte zayıfladı02 Temmuz 2019 Salı 10:34
  • Oto yıkamacıdan 'yüz güldüren' kampanya02 Temmuz 2019 Salı 10:31
  • Küçük Zeynep'in uyarısıyla kanserden kurtuldular02 Temmuz 2019 Salı 10:28
  • 600 yıllık külliyede isyan ettiren görüntü02 Temmuz 2019 Salı 10:25
  • Tokat'a gergedan böceği bulundu02 Temmuz 2019 Salı 09:33
  • Kadın kıyafeti giyerek hırsızlık yapmaya çalıştılar02 Temmuz 2019 Salı 07:54
  • Biz Olacağız02 Temmuz 2019 Salı 00:05
  • G-20 (GROUP OF TWENTY)02 Temmuz 2019 Salı 00:04
  • Ailelere yaz tatili için 'köy hayatı' tavsiyesi01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
  • Şifa verdikleri 'porsuk'tan ayrılmak istemiyorlar01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti