  • BIST 1.391,650
  • Altın 501,94
  • Dolar 8,8500
  • Euro 10,2500
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Otobüs biletlerini 'açık bilete' dönüştürmede '12 saat önce' şartı kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri sonrasında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmamaları için açık bilette "12 saat önce şartı"nı, "sefer başlayıncaya kadar" olarak değiştirdi.
Otobüs biletlerini 'açık bilete' dönüştürmede '12 saat önce' şartı kaldırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tehdit durumuna geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türkiye'de gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerekse diğer bakanlıklarca koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise firmanın 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunda olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 6 Eylül'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için 48 saat önce yapılan negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Ancak, daha önce yolcu bileti almış olan vatandaşların, sefer başlamadan önce genelgede öngörülen asgari kriterleri sağlayamadıklarından dolayı seyahat edemedikleri, bu nedenle yolcu bileti için ödedikleri ücretin iadesini alamadıkları veya açık bilete çeviremedikleri belirlendi."

Yaşanabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek." ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Diyarbakır annelerini ziyaret etti06 Ekim 2021 Çarşamba 09:18
  • Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul Havalimanı'nda06 Ekim 2021 Çarşamba 09:15
  • İçişleri Bakanlığı 'Afet Acil Hattı' kuracak06 Ekim 2021 Çarşamba 09:14
  • Adalet Bakanı Gül: Hiçbir teknolojik gelişme insandan daha değerli değildir06 Ekim 2021 Çarşamba 09:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'nın üstün olduğu şeklindeki sorun üreten anlayışın sonuna geldik06 Ekim 2021 Çarşamba 09:13
  • Otobüs biletlerini 'açık bilete' dönüştürmede '12 saat önce' şartı kaldırıldı06 Ekim 2021 Çarşamba 09:13
  • İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor06 Ekim 2021 Çarşamba 09:12
  • İstanbul'da 126 asker hakkındaki darbe girişimi davasında savunmalar alınıyor06 Ekim 2021 Çarşamba 09:11
  • Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi06 Ekim 2021 Çarşamba 09:11
  • Madrid Protokolü, iklim değişikliklerine göre güncellendi06 Ekim 2021 Çarşamba 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti