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Otobüs durağına araç park edenler dikkat!

Otobüs duraklarının 15 metre yakınına araç park etmenin yasak olmasına rağmen buna uymayan bazı sürücüler, kazaya sebebiyet veriyor.  
Otobüs durağına araç park edenler dikkat!

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metre mesafe içinde araç park etmek yasak olmasına rağmen birçok sürücü bu kurala uymuyor. Kurala uymayan sürücüler, otobüs şoförlerinin duraklara yanaşmasına engel olurken, aynı zamanda otobüs şoförlerinin kaza yapmasına neden oluyor.

KONTROLLER ARTIRILSIN

Objektiflerimize Hamamönü’nde yansıyan bu kareler, otobüs durağına araç park eden ve otobusün kaza yapmasına sebebiyet veren sürücüyü gözler önüne seriyor. Otobüs durağına park edilen araçlar yüzünden durağa yanaşamayan otobüs şoförü, durakta araçlara sürtüyor. Otobus şoförleri araç sürücülerinden daha duyarlı olmalarını isteyerek, yetkililerin kontrolleri artırmasını talep ediyor.

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SARI ÇİZGİLER ALANI GÖSTERİYOR

Vatandaşlar hemen hemen her otobüs durağında yola sarı şerit çizgilerle park yasak olan alanın belirtildiğini ifade ederek, sürücülerin çizgileri umursamadığını söylüyor. İhlallerin önüne geçilebilmesi için sarı çizgilerin daha belirgin ya da sürücülerin dikkatini çekecek daha farklı bir yöntem kullanılmasını istiyor.

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108 LİRA CEZASI VAR

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmenin ceza tutarı ise 108 lira. Trafik cezası madde 61/1-e’ye göre yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmiyor. Peşin ödendiği takdirde 108 liralık ceza 81 liraya düşüyor. Aynı zamanda sürücüler için 10 ceza puanı uygulanıyor. 

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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